Ankara'da Kargoyla Ruhsatsız Tabancalar Ele Geçirildi - Son Dakika
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Ankara'da Kargoyla Ruhsatsız Tabancalar Ele Geçirildi

Ankara\'da Kargoyla Ruhsatsız Tabancalar Ele Geçirildi

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adana'dan kargoyla ruhsatsız tabancalar getirttiği belirlenen bir kişiyi gözaltına aldı. Yapılan aramada 10 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

07.02.2024 12:15  Güncelleme: 12:15
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Ankara'da jandarma ekipleri, Adana'dan kargoyla ruhsatsız tabancalar getirttiği belirlenen 1 kişiyi gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adana'dan Ankara'ya kargo ile ruhsatsız silah getirildiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Altındağ İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, bir kargo şirketinin aracında yapılan aramada 10 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirdi.

Kargo alıcısı olduğu belirlenerek gözaltına alınan F.K'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Kaynak: AA

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