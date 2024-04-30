Ankara'da kaybolan büyükbaş hayvanlar dronla bulundu - Son Dakika
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Ankara'da kaybolan büyükbaş hayvanlar dronla bulundu

Ankara\'da kaybolan büyükbaş hayvanlar dronla bulundu

Ankara'nın Çubuk ilçesinde kaybolan 3 büyükbaş hayvan, belediye ekiplerinin dronla yaptığı çalışma sonucunda bulundu. Hayvanlar, belediye ekipleri tarafından sahibine teslim edildi. Hayvanlarını bulan Çubuk Belediyesi ekibine teşekkür eden Muzaffer Kılıç, yetkililere de minnettarlığını dile getirdi.

30.04.2024 16:09
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Ankara'nın Çubuk ilçesinde kaybolan büyükbaş hayvanlar, belediye ekiplerinin dronla yaptığı çalışmayla bulundu.

Avcıova Mahallesi'nde yaşayan Muzaffer Kılıç, kaybolan 3 büyükbaş hayvanını bulmak için mahalleli ve yakınlarından yardım istedi.

Kılıç, geceden sabaha kadar süren aramalardan sonuç çıkmayınca İlçe Jandarma Komutanlığı ve Çubuk Belediyesine durumu bildirdi. Bölgeye gelen belediye ekipleri, dronla yaptıkları aramada hayvanların yerini tespit etti.

Büyükbaş hayvanlar, belediye ekiplerince alınarak sahibine teslim edildi.

Kılıç, gazetecilere, hayvanlarını bulan Çubuk Belediyesi ekibine ve yetkililere teşekkür etti.

Kaynak: AA

Ankara, Çubuk, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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