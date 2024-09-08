Etimesgut'ta Kayınpederini Bıçaklayarak Öldürdü

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde tartıştığı kayınpederini bıçaklayarak öldüren şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Süvari Mahallesi 1910 Sokak'ta Y.E, kayınpederi Cemil Cesur ile henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Y. E, kayınpederi Cesur'u vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri geldi.
Sağlık ekipleri, Cemil Cesur'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yerinden kaçmaya çalışan zanlı Y.E, Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
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