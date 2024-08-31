Ankara Mamak'ta Kereste ve Polyester Fabrikasında Yangın Çıktı - Son Dakika
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Ankara Mamak'ta Kereste ve Polyester Fabrikasında Yangın Çıktı

Ankara Mamak\'ta Kereste ve Polyester Fabrikasında Yangın Çıktı

Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan kereste ve polyester fabrikasında çıkan yangına ekipler müdahale ediyor. Yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürme çalışmalarına devam ediyor.

31.08.2024 17:50
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ANKARA'nın Mamak ilçesinde kereste ve polyester fabrikasında yangın çıktı. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

Ortaköy Mahallesi Mermerciler Sitesi'nde yer alan kereste ve polyester ürünlerinin işlendiği fabrikada, saat 15.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede tüm fabrikayı sardı. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye Kayaş, Şentepe, Kurtuluş ve Dikmen'deki itfaiye istasyonlarından köpük kuleleri, tanker ve arazözler gönderildi. Polis ekipleri, olay yerini emniyet şeridi ile kapatarak güvenlik önlemi aldı. Bölge esnafı, alevlerin kendi iş yerlerine sıçrama riskine karşı yanıcı maddeleri yangın yerinden uzaklaştırmaya çalıştı. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: DHA

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