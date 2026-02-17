Ankara'da Kız Kardeşlerin Ölümü Davasında Gelişme - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ankara'da Kız Kardeşlerin Ölümü Davasında Gelişme

17.02.2026 15:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kamyon şoförü yargılanıyor; sanık tutukluluğu devam ediyor, duruşma 4 Mayıs'ta.

Ankara'da 2 kız kardeşin ölümüne sebep olan kamyon şoförünün, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verme" suçundan yargılanmasına devam edildi.

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Murat Üneş ile maktul Anıl Gülçür'ün çocukları ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme Heyeti Başkanı, olay yerinde yapılan keşfe dair bilirkişi raporunun dosyaya gelmediğini bildirerek, maktul Anıl Gülçür'ün kızı müşteki Beste Gülçür Kaplan ile oğlu müşteki Uğur Arman Gülçür'e söz verdi.

Müşteki Beste Gülçür Kaplan ve Uğur Arman Gülçür, keşif mahallinde yapılan incelemelerde, sanığın kamyonunun olay sırasında okul yolundaki yaya geçidi üzerinde bulunduğunun ve kazanın da yaya geçidinde meydana geldiğinin görüldüğünü belirterek, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Müşteki avukatı da keşif mahallinde yapılan incelemede olayın bilinçli taksir ile değil, olası kast ile meydana geldiğinin görüldüğünü savunarak, mahkemeden, sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti.

Söz verilen sanık Murat Üneş ise önceki beyanlarını tekrar ederek tahliye talebinde bulundu.

Sanık avukatları da müvekkillerinin kaçma veya delilleri karartma şüphesi olmadığını ve bilirkişi raporunun henüz dosyaya kazandırılmadığını belirterek, adli kontrol şartı ile tahliyesine karar verilmesini istedi.

Görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, bilirkişi raporunun beklenilmesini ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı 4 Mayıs'a erteledi.

İddianameden

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 4 Ağustos'ta Çankaya ilçesi Kırım Caddesi, Emek Mahallesi'nde Murat Üneş idaresindeki kamyonetin birden hareket ettiği, bu sırada aracın önünden geçen Anıl Gülçür ve Semra Çevik'e çarptığı, 66 yaşındaki Gülçür'ün olay yerinde hayatını kaybettiği anlatılıyor.

Çevik'in ise kaldırıldığı hastanede bir hafta sonra yaşamını yitirdiği aktarılan iddianamede, sürücü Murat Üneş'in olay yerinde gözaltına alındığı ve çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan tutuklandığı belirtiliyor.

İddianamede, sanık Murat Üneş'in, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verme" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, Ankara, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da Kız Kardeşlerin Ölümü Davasında Gelişme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü basketbolcu Kyrie Irving’den Gazze’deki gazetecilere anlamlı destek Ünlü basketbolcu Kyrie Irving'den Gazze'deki gazetecilere anlamlı destek
Yaşını duyanların ağzı açık kaldı Kilometrelerce ters yönde ilerledi, trafiği birbirine kattı Yaşını duyanların ağzı açık kaldı! Kilometrelerce ters yönde ilerledi, trafiği birbirine kattı
Akasya Durağı yeniden çekilecek Nuri Baba için 4 isimle görüşülüyor Akasya Durağı yeniden çekilecek! Nuri Baba için 4 isimle görüşülüyor
Tartışmaların odağındaki dizi Türkiye’ye veda ediyor Tartışmaların odağındaki dizi Türkiye'ye veda ediyor
Sigaraya dev zam Sigaraya dev zam
Cenk Ergün’den futbolseverleri ikiye bölen Kenan Yıldız-Arda Güler kıyaslaması Cenk Ergün'den futbolseverleri ikiye bölen Kenan Yıldız-Arda Güler kıyaslaması

16:04
Fenerbahçe’de sakatlık şoku Yıldız isim bıçak altına yattı
Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Yıldız isim bıçak altına yattı
16:02
Yenidoğan savcısı Yavuz Engin’e tehdit davasında karar
Yenidoğan savcısı Yavuz Engin'e tehdit davasında karar
15:34
Şarkıcı Edis hakkında yakalama kararı
Şarkıcı Edis hakkında yakalama kararı
14:20
Yasak aşk mı, kumpas mı Mutlu Işıksu hakkındaki tartışmalara Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kuzeni de dahil oldu
Yasak aşk mı, kumpas mı? Mutlu Işıksu hakkındaki tartışmalara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kuzeni de dahil oldu
14:07
Bu tehdit masa dağıtır Hamaney açık açık meydan okudu
Bu tehdit masa dağıtır! Hamaney açık açık meydan okudu
13:42
Ahmet Davutoğlu: Açık söyleyeyim maddi sıkıntılar yaşıyorum
Ahmet Davutoğlu: Açık söyleyeyim maddi sıkıntılar yaşıyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 16:36:49. #7.11#
SON DAKİKA: Ankara'da Kız Kardeşlerin Ölümü Davasında Gelişme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.