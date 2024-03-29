Ankara'daki koruyucu aileler iftar programında bir araya geldi - Son Dakika
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Ankara'daki koruyucu aileler iftar programında bir araya geldi

Ankara\'daki koruyucu aileler iftar programında bir araya geldi

Ankara'da düzenlenen iftar programında koruyucu aileler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilileriyle bir araya geldi. Çocuk koruma hizmetlerinin önemine vurgu yapan yetkililer, koruyucu ailelerin çocukların sağlıklı bir aile ortamında yetişmesindeki rolünü desteklediklerini belirtti.

29.03.2024 21:49  Güncelleme: 21:49
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Ankara'daki koruyucu aileler, Koruyucu Aile, Evlat Edinme Derneğince (KOREV) bir otelde düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

Programa, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Şeref Kazancı ile KOREV Yönetim Kurulu Başkanı Ülkü Aydeniz de katıldı.

Kazancı, iftar sonrasında yaptığı konuşmada, çocuk koruma hizmetlerine yönelik çalışmaları izlemek ve ilgili kurumlarla yapılan çalışmaların koordinasyonunu sağlamak gibi görevlerin öncelikleri olduğunu ifade etti.

Çocuklara yönelik hizmetlerde temel önceliğin çocuğun üstün yararı gözetilerek aile odaklı yaklaşım çalışmalarının geliştirilmesi ve hayata geçirilmesi olduğunun altını çizen Kazancı, şunları kaydetti:

"Her çocuğun sağlıklı birey olarak aile ortamında yetişmesi için toplumun da sorumluluk alması oldukça önemli bir husustur. Bu anlamda devlet ile el ele verip çocuklarımızın geleceklerini güven saygı ve sevgiyle inşa eden koruyucu ailelerimize teşekkürü bir borç biliyoruz. Bakanlık olarak, sivil toplum kuruluşlarının çocuklarımızın koruyucu ailelerle buluşmasındaki rolünü çok önemsiyor ve destekliyoruz."

KOREV Yönetim Kurulu Başkanı Ülkü Aydeniz ise daha çok çocuğun koruyucu aile ile buluşması için dernek olarak ellerinden geleni yaptıklarını ve daha fazlasını yapmaya devam edeceklerini vurguladı.

Koruyucu aileler ve çocuklarıyla olan programları çok önemsediklerini belirten Aydeniz, "Koruyucu ailelerimizle birlikte gerçekleştirdiğimiz etkinlikler çocuklarımızın başka kalpten doğma çocuklar olduğunu görmesi ve bunu normalleştirmesi için çok kıymetli. Ailelerimiz de bu tür etkinliklerde birbirlerinden çok şey öğreniyorlar." dedi.

Kaynak: AA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ankara, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'daki koruyucu aileler iftar programında bir araya geldi - Son Dakika

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