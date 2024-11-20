Ankara\'da Kültürel Soruşturma: İki Yetkili Görevden Alındı

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(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde (ABB) konser soruşturması kapsamında Kültür ve Sosyal İşleri Dairesi Başkanı ile Kültür ve Sosyal İşleri Dairesi Koordinatörü soruşturma sonuna kadar geçici olarak görevden alındı.

ABB kaynaklarından edinilen bilgiye göre; devam eden konser harcamaları iddiaları soruşturması kapsamında Kültür ve Sosyal İşleri Dairesi Başkanı Haluk Erdemir ile Kültür ve Sosyal İşleri Dairesi Koordinatörü Hacı Ali Bozkurt soruşturma sonuna kadar geçici olarak görevden alındı.