Ankara'da Kumar Operasyonu: 11 Gözaltı - Son Dakika
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Ankara'da Kumar Operasyonu: 11 Gözaltı

Ankara\'da Kumar Operasyonu: 11 Gözaltı
10.06.2026 08:16
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Ankara'da düzenlenen operasyonda 4 kumarhanede 11 kişi yakalandı, çok sayıda malzeme ele geçirildi.

ANKARA'da kumar oynatıldığı belirlenen 4 iş yerine düzenlenen operasyonda 11 kişi yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında, kumar oynatarak haksız kazanç elde eden 4 kumarhanede 11 şüpheli suçüstü yakalandı. Operasyonda, iş yerlerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 15 çeyrek altın, 197 bin 400 TL, 5 bin dolar ve çok sayıda kumar malzemesi ele geçirildi. Yakalanan kişilerden birinin 4 yıldır arandığı belirlenirken, iş yerlerinin güvenlik kameralarıyla izlendiği ve dışarıda gözcü bulundurulduğu tespit edildi. Şüpheliler hakkında 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak' suçundan işlem başlatıldı, kumar oynayan kişilere idari para cezası uygulandı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Operasyon, Güvenlik, 3. Sayfa, Ekonomi, Ankara, Güncel, Yaşam, Suç, Son Dakika

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