Ankara'da Kurban Kovalamacaları

27.05.2026 19:41
Kurban Bayramı'nda kaçan kurbanlıklar ve sahipleri arasında kovalamacalar yaşandı.

ANKARA'da Kurban Bayramı'nın 1'inci gününde kesimden kaçan kurbanlıklar ve kurban sahipleri arasında yaşanan kovalamacalar kameraya yansıdı.

Ankara'da Kurban Bayramı'nın 1'inci gününde kurban ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar ile kaçak kurbanlıklar arasındaki kovalamacalar yaşandı. Yenimahalle ilçesi Demetevler Mahallesi'nde kurbanlık küçükbaş sahibinin elinden kaçtı. Vatandaşlar sokak sokak kaçak kurbanlığı aradı. Otomobillerle önü kesilen kurbanlık küçükbaş güçlükle yakalanarak kesime götürüldü.

Sincan Temelli'deki kesim alanında sahibinin elinden kurtulan kurbanlık boğa, alanı birbirine kattı. Karşısına çıkan kişilerin üzerine saldıran boğa paniğe neden oldu. İğne ile sakinleştirilen hayvan daha sonra kesime götürüldü.

KURBANLIK TAŞIYAN KAMYONET KAZA YAPTI

Şereflikoçhisar ilçesinde ise kurbanlık büyükbaşları taşıyan kamyonet kaza yaptı. Bir kurbanlık öldü, bir kurbanlığın ise ayağı kırıldı. Araçtan atlayan bir boğa da araziye kaçtı. Kaçan kurbanlık boğa, uzun uğraşlar sonucu geri yakalandı.

Yenimahalle ilçesi Yeşilevler Mahallesi'nde de motosikletle kurbanlık küçükbaş taşıyan bir kişi kameraya yansıdı.

Haber: Mehmet Gökhan HAKBİLİR/ ANKARA,

Kaynak: DHA

Kurban Bayramı, Hayvan Hakları, Güvenlik, 3. Sayfa, Kurban, Ankara, Güncel, Yaşam, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
