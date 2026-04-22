Ankara'da Kuvvetli Sağanak Uyarısı

Ankara Valiliği, kentte kısa süreli kuvvetli sağanağın beklendiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinin son verilerine göre, sağanağın yerel kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.