(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Ankara'ya kuvvetli yağış uyarısı

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(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara'da 16.00-21.00 saatleri arasında kuvvetli yağış beklendiğini bildirdi.

Meteorolojik uyarıda, "Ankara'da yerel kuvvetli yağışlara dikkat... Yapılan son değerlendirmelere göre, bugün sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, akşam saatlerinde Ankara'da yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.