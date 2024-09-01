(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Ankara'ya kuvvetli yağış uyarısı - Son Dakika
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(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Ankara'ya kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara'da 16.00-21.00 saatleri arasında kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu. Yapılan uyarıda, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

01.09.2024 12:37
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(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara'da 16.00-21.00 saatleri arasında kuvvetli yağış beklendiğini bildirdi.

Meteorolojik uyarıda, "Ankara'da yerel kuvvetli yağışlara dikkat... Yapılan son değerlendirmelere göre, bugün sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, akşam saatlerinde Ankara'da yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel (ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Ankara'ya kuvvetli yağış uyarısı - Son Dakika

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SON DAKİKA: (ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Ankara'ya kuvvetli yağış uyarısı - Son Dakika
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