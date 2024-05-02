Ankara'da Kuvvetli Yağış Sonrası Ulaşım Ring Otobüsleriyle Sağlandı - Son Dakika
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Ankara'da Kuvvetli Yağış Sonrası Ulaşım Ring Otobüsleriyle Sağlandı

Ankara\'da Kuvvetli Yağış Sonrası Ulaşım Ring Otobüsleriyle Sağlandı

Ankara'da dün etkili olan şiddetli yağış sonucunda Yenimahalle ve Atatürk Kültür Merkezi metro istasyonları arasında su seviyesi yükseldi. Bu nedenle ulaşım ring otobüsleriyle sağlandı. Yenimahalle istasyonunda inenler, 15 Temmuz Kızılay hattına gitmek için ring otobüslerini tercih etti. Bu durum istasyonda yoğunluk oluşturdu.

02.05.2024 10:41
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Ankara'da kuvvetli yağış sonrası Yenimahalle ve Atatürk Kültür Merkezi metro istasyonları arasında su seviyesinin yükselmesi nedeniyle ulaşım ring otobüsleriyle sağlandı.

Başkentte dün etkili olan şiddetli yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, trafikte aksamalar yaşandı.

Yağışın ardından bazı metro duraklarını su basması nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi.

Yenimahalle ve Atatürk Kültür Merkezi metro istasyonları arasında kuvvetli yağışın ardından su seviyesi yükseldi.

15 Temmuz Kızılay hattına gitmek isteyenler Yenimahalle istasyonunda inerek, buradan ring otobüsleriyle ulaşım sağladı.

Otobüs bekleyenler istasyonda yoğunluk oluşturdu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ankara'da Kuvvetli Yağış Sonrası Ulaşım Ring Otobüsleriyle Sağlandı - Son Dakika

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