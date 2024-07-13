Ankara\'da Kuvvetli Yağış Uyarısı

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(ANKARA) - Ankara Valiliği, Ankara'nın kuzey ve batısında yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini bildirerek, vatandaşları uyardı.

Ankara Valiliği'nin resmi X hesabından yaptığı paylaşımda, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre; Ankara'nın kuzey ve batısında yerel kuvvetli yağış bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, rüzgar ve fırtına sonucu oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi de sosyal medya hesabından beklenen kuvvetli yağışa ilişkin vatandaşları uyardı. Paylaşımda, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünden edindiğimiz bilgiye göre, bugün Ankara genelinde gök gürültülü sağanak ve dolu yağışı beklenmektedir. Bu durum su baskını, ulaşımda aksamalar ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara yol açabilir. Büyükşehir Belediyemiz tüm birimleriyle teyakkuz halindedir. Vatandaşlarımızın yağışın olası olumsuzluklarına karşı dikkatli olmasını rica ederiz" ifadelerine yer verildi.