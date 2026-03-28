Ankara'da Kuvvetli Yağış Uyarısı

Ankara Valiliği, yarın kentin kuzeybatı ilçelerinde sağanak beklendiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinin son verilerine göre, yarın Ankara'nın kuzeybatısı ile Beypazarı ve Nallıhan ilçelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, zamanla soğumaya bağlı olarak iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek kuvvetli yağışlara bağlı olarak sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.