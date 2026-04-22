Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ankara'da Kuvvetli Yağış Uyarısı

22.04.2026 17:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Valiliği, bugün 17.00-18.00 saatleri arasında kuvvetli sağanak yağış bekliyor.

(ANKARA) - Ankara Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerini paylaşarak, 17.00-18.00 arasında Ankara'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini bildirdi. Valilik, vatandaşları su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı uyardı.

Ankara Valiliği'nin X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden alınan son verilere göre, bugün 17.00-18.00 saatleri arası Ankara'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişi beklendiğinden su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtina, yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2026 19:02:50. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.