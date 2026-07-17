Ankara'da Kuyumcu Soygunu Güvenlik Kamerasında

Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki bir kuyumcuda gerçekleştirilen silahlı soygun, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Piyade Mahallesi'ndeki kuyumcuda dün meydana gelen olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinde, zanlının alışveriş yapma bahanesiyle bir miktar altını aldıktan sonra tabancasını kuyumcuya doğrultarak kaçtığı anlar yer alıyor.

Olay

Dün sabah kuyumcuya müşteri gibi girerek bir miktar altın çalıp kaçan silahlı zanlı, polis ekiplerince evinde yakalanmıştı. Şüphelinin, olay öncesinde internette "Kuyumcu soygunu nasıl yapılır?" şeklinde arama yaptığı belirlenmişti.