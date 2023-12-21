Ankara\'da Kuyumcudan Altın Künye Çalan Şüpheli Güvenlik Kamerasına Yakalandı

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Ankara'da, bulunan bir kuyumcuya müşteri olarak gelen şüpheli, el çabukluğuyla saniyeler içinde altın künyeyi çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçen pazar günü saat 16.00 sıralarında Yüksel Caddesi'nde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Müşteri olarak kuyumcuya gelen şüpheli, altın künye bakacağını söyleyerek, model gösterilmesini istedi. Kuyumcuda çalışan K.G.'yi oyalayan şüpheli, el çabukluğuyla saniyeler içinde altın künye çaldı. Şüphelinin, 15 bin TL değerindeki altın künyeyi çalması güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Hırsızlığı saptayan kuyumcu, polis merkezine giderek suç duyurusunda bulundu. Polis, altınlarla birlikte kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.