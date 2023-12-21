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Ankara'da Kuyumcudan Altın Künye Çalan Şüpheli Güvenlik Kamerasına Yakalandı - Son Dakika
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Ankara'da Kuyumcudan Altın Künye Çalan Şüpheli Güvenlik Kamerasına Yakalandı

Ankara'da bir kuyumcuya müşteri olarak gelen şüpheli, el çabukluğuyla saniyeler içinde 15 bin TL değerindeki altın künyeyi çaldı. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı. Kuyumcu, hırsızlığı fark ederek polise başvurdu ve şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

21.12.2023 - 22:22,
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Ankara'da, bulunan bir kuyumcuya müşteri olarak gelen şüpheli, el çabukluğuyla saniyeler içinde altın künyeyi çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçen pazar günü saat 16.00 sıralarında Yüksel Caddesi'nde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Müşteri olarak kuyumcuya gelen şüpheli, altın künye bakacağını söyleyerek, model gösterilmesini istedi. Kuyumcuda çalışan K.G.'yi oyalayan şüpheli, el çabukluğuyla saniyeler içinde altın künye çaldı. Şüphelinin, 15 bin TL değerindeki altın künyeyi çalması güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Hırsızlığı saptayan kuyumcu, polis merkezine giderek suç duyurusunda bulundu. Polis, altınlarla birlikte kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Ankara\'da Kuyumcudan Altın Künye Çalan Şüpheli Güvenlik Kamerasına Yakalandı
Kaynak: DHA
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Ankara, Güvenlik, Hırsızlık, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da Kuyumcudan Altın Künye Çalan Şüpheli Güvenlik Kamerasına Yakalandı - Son Dakika
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