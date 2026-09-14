Ankara'da LGBTİ+ soruşturmasında ifadeler başladı, 21 aktiviste dernek finansmanı soruldu - Son Dakika
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Ankara'da LGBTİ+ soruşturmasında ifadeler başladı, 21 aktiviste dernek finansmanı soruldu

Ankara\'da LGBTİ+ soruşturmasında ifadeler başladı, 21 aktiviste dernek finansmanı soruldu
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Ankara'da LGBTİ+'ları hedef alan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 21 aktivistin Emniyet ifadeleri başladı. Gözaltındaki kişilere Kaos GL'nin finansman kaynakları, belediyelerden hibe alıp almadığı ve Shibari Turkey hesabına ilişkin sorular yöneltildi.

Haber: Esra TOKAT

(ANKARA) - Ankara'da LGBTİ+'ları hedef alan soruşturma kapsamında gözaltına alınanların Emniyet ifadeleri başladı. Gözaltındaki kişilere, Kaos Gey ve Lezbiyen Kültürel Araştırmalar ve Dayanışma Derneği (Kaos GL), KaosGL.org'un internet sitesinde yer alan yazılar, haberler, sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlar ile Shibari Turkey isimli sosyal medya hesabı hakkında sorular yöneltildi.

Kaos GL Derneği'nin yedekler dahil yönetim ve denetim kurulu üyeleri, evlerine düzenlenen polis baskınlarında dün gözaltına alındı. Dernek ofisinde de arama yapıldı. 21 LGBTİ+ aktivistinin gözaltına alındığı soruşturma, "müstehcenlik" ve Dernekler Kanunu'na muhalefet suçlamaları kapsamında yürütülüyor. Adalet Bakanlığı da soruşturmanın "Ailem Güvende" operasyonu kapsamında 15 ilde yapıldığını açıklamıştı.

Dün Ankara'da gözaltına alınanların Emniyet ifadeleri başladı.

Emniyet ifadesinde gözaltına alınan kişilere, "Kaos Gey ve Lezbiyen Kültürel Araştırmalar ve Dayanışma Derneği (KAOS GL) isimli dernek ile ilgili bulunduğunuz konumunuzu ve dernek ile ilgili bildikleriniz hakkında açıklama yapınız" sorusu yöneltildi.

İfade tutanağında ayrıca "(KAOS GL) isimli internet sayfası ve sosyal medya hesaplarıyla ilgili açıklama yapınız" sorusuna yer verildi.

"KAOS GL BELEDİYELERDEN HİBE ALIYOR MU, ALIYORSA HANGİ BELEDİYELER" SORUSU

Gözaltındaki kişilere, KaosGL isimli Instagram hesabından paylaşılan içerikler de soruldu. Emniyet tarafından "KAOSGL isimli sosyal medya (Instagram) hesabından paylaşılan fotoğraflar hakkında bildiklerinizi açıklayınız" sorusu yöneltildi.

İfade tutanağında KaosGL.org internet sitesine ilişkin de ayrıca soru yer aldı. Gözaltındaki kişilere "KAOSGL.ORG isimli internet sayfası üzerinden hakkında bildiklerinizi açıklayınız" denildi. Öte yandan ifadesi alınanlara "KAOS GL isimli derneğin finansman ve fon kaynakları nelerdir?", "KAOS GL isimli derneğin aylık üyelik aidatı var mıdır?", "KAOS GL isimli derneğe hangi kurum ya da kuruluşlardan mali destek alıyorsunuz?", "KAOS GL isimli derneğe yurt dışından fon ya da hibe alıyor munsuuz? Alıyorsanız hangi kuruluşlardan alıyorsunuz?", "KAOS GL isimli derneğe kamu kurumları veya belediyelerden hibe aldınız mı? Aldıysanız bu kurum ve belediyeler hangileridir? Alınan bu hibe hangi projeler için kullanılıyor", "KAOS GL isimli derneğin hiyerarşık yapısı ve çalışma sistemi nasıldır?", "KAOS GL isimli derneğin gelirinin ne kadarı bağış, ne kadarı hibe projesi, ne kadarı üyelik aidatlarından oluşuyor?" şeklinde sorular da yöneltildi.

MARVEL DİZİSİ SORULDU

Öte yandan Marvel yapımı "Agatha All Along" isimli diziden bir sahne, iki erkek futbolcunun yer aldığı bir görsel ve Gürcistan seçimlerinde kullanılan kampanyalara ilişkin yapılan haberler soruldu.

SHIBARI TURKEY HESABI DA SORULAR ARASINDA

Gözaltına alınanlara Shibari Turkey isimli sosyal medya hesabına ilişkin sorular yöneltildi. Gözaltındaki kişilere "SHIBARI TURKEY isimli sosyal medya sayfası ile ilgili bildikleriniz hakkında açıklama yapınız" ve "SHIBARI TURKEY isimli sosyal medya (Instagram) hesabından paylaşılan fotoğraflar hakkında bildiklerinizi açıklayınız" soruları da soruldu.

Kaynak: ANKA

Politika, Ankara, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da LGBTİ+ soruşturmasında ifadeler başladı, 21 aktiviste dernek finansmanı soruldu - Son Dakika
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