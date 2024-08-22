Ankara'da M Çiçeği Şüphesiyle Karantinaya Alınan Kişiler İddiası Doğru Değil

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan, " Ankara'da 4 kişi, M çiçeği şüphesiyle karantinaya alındı" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden yapılan açıklamada, Ankara'daki herhangi bir sağlık tesisinde M çiçeği (mpox) hastalığı şüphesi ile karantinaya alınan hasta bulunmadığı belirtildi.

Gerekli bilgilendirmelerin, Sağlık Bakanlığının ilgili birimlerince şeffaf bir şekilde yapıldığı ifade edilen açıklamada, kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar edilmemesi istendi.