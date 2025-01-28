Ankara'da Masalsı Sis Manzarası

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Başkent semalarında masalsı sis manzarası

ANKARA - Başkent Ankara'da sabah saatlerinde etkili olan sis, yüksek kesimlerde kartpostallık manzaralar oluşturdu. Gün doğumuyla birlikte ortaya çıkan eşsiz atmosfer, dron ile havadan görüntülendi.

Sis bulutları arasında süzülen güneş ışıkları, Ankara'nın doğal güzelliklerini adeta bir tablo gibi sergiledi. Özellikle Çankaya ve Mamak gibi yüksek bölgelerde oluşan manzaralar, izleyenleri hayran bıraktı.

Sisle kaplı tepelerin arasından doğan güneşin altın tonları, seyri doyumsuz bir görsellik sunarken havadan çekilen görüntülerde, şehrin siluetinin sis bulutlarıyla dansı gözler önüne serildi.