Ankara\'da Maymun Çiçeği Hastalığı İddiaları Asılsız Çıktı

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(ANKARA) - Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, Ankara'da maymun çiçeği hastalığından şüphelenilerek karantinaya alınanlar olduğu iddiaları üzerine, "Ankara'daki hiçbir sağlık tesisimizde maymun çiçeği hastalığı şüphesi ile karantinaya alınan hastamız bulunmamaktadır. Bu tür iddialar, gereksiz bir panik ortamı yaratmaya yönelik asılsız bilgilerdir" açıklamasında bulundu.

Son günlerde çeşitli medya organlarında Ankara'da M Çiçeği hastalığından şüphelenilerek karantinaya alınan hastaların olduğu iddiaları üzerine Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, yazılı açıklama yaptı. Söylentilerin asıldız olduğunu ifade eden İl Sağlık Müdürlüğü, şunları kaydetti:

"Son günlerde çeşitli medya organlarında Ankara'da maymun çiçeği hastalığından şüphelenilerek karantinaya alınan hastaların olduğu iddiaları üzerine kamuoyunu bilgilendirme gereği doğmuştur.

Ankara'daki hiçbir sağlık tesisimizde maymun çiçeği (mpox) hastalığı şüphesi ile karantinaya alınan hastamız bulunmamaktadır. Bu tür iddialar, gereksiz bir panik ortamı yaratmaya yönelik asılsız bilgilerdir.

Maymun çiçeği hastalığı ile ilgili bilgilendirmeler, Sayın Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ve Bakanlığımızın ilgili birimleri tarafından şeffaf bir şekilde ve sıklıkla yapılmakta olup, halkımızın doğru bilgilere ulaşması amacıyla gereken tüm adımlar atılmaktadır.

Vatandaşlarımızın, resmi açıklamaları dikkate alarak bu tür söylentilere itibar etmemeleri önem arz etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Öte yandan Dezenformasyonla Mücadele Merkezi de yaptığı açıklamada, söz konusu iddiaların 'kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialar' olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan, 'Ankara'da 4 kişi, 'maymun çiçeği' şüphesiyle karantinaya alındı' iddiası doğru değildir. Ankara'daki herhangi bir sağlık tesisinde maymun çiçeği (mpox) hastalığı şüphesi ile karantinaya alınan hasta bulunmamaktadır. Gerekli bilgilendirmeler, Sağlık Bakanlığının ilgili birimleri tarafından şeffaf bir şekilde yapılmaktadır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."