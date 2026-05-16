ANKARA'da gerçekleştirilen narkotik operasyonunda 27 kilogram esrar ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda 27 kilogram esrar ele geçirildi, 4 şüpheli ise gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan adli işlem başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Ankara'da Narkotik Operasyonu: 27 kg Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?