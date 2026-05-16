Ankara\'da Narkotik Operasyonu: 27 kg Esrar Ele Geçirildi

ANKARA'da gerçekleştirilen narkotik operasyonunda 27 kilogram esrar ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda 27 kilogram esrar ele geçirildi, 4 şüpheli ise gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan adli işlem başlatıldı.