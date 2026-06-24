Ankara\'da NATO Zirvesi İçin Güvenlik Önlemleri Artırıldı

ANKARA'da polis ekipleri, 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 36'ncı NATO Zirvesi öncesi güvenlik önlemlerini artırdı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, zirve öncesi 'Operasyon Turkuaz' adı altında üst düzey önlemleri hayata geçirdi. 'Başkentin huzuru Türkiye'nin huzuru' sloganı ile il genelinde ve 9 ilçede kapsamlı uygulama ve denetimler yapıldı. Şehir giriş ve çıkışlarında kontroller arttırıldı. NATO görev alanlarında ve belirlenen bölgelerde ekipler görevlendirildi. Özel harekat, motosikletli yunus ekipleri ve narko asayiş ekipleri kritik noktalara yerleştirildi. Sivil ekipler de yine güzergahlarda tedbir aldı. 24 saat esasına göre oluşturulan çemberlerde şüpheli şahıs, şüpheli araç çalışmaları planlandı.

EĞLENCE MEKANLARI DENETLENDİ

Umuma açık eğlence yerleri de mercek altına alındı. Zirve kapsamında çok sayıda turistin ziyaret edeceği başkentte eğlence mekanları denetlendi. Yine dilenciler, değnekçiler, valeler, hanutçulara yönelik de denetim ve kontroller arttırıldı. Öte yandan otellere ve araç kiralama firmalarına yönelik de denetim yapıldı. Otoparklar da yine tek tek denetlendi. Denetimlerde çok sayıda aranan şahıs yakalandı. Ankara Emniyet Müdürü Maksut Yüksek'in de zaman zaman nezaret ettiği denetimler 215 ayrı noktada, 151 ayrı parkta, 120 mekanda 39 tim ve toplam 450 personelle yapıldı.