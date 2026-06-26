Ankara'da NATO Zirvesi İle İlgili Trafik Düzenlemeleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ankara'da NATO Zirvesi İle İlgili Trafik Düzenlemeleri

26.06.2026 20:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Valiliği, 7-8 Temmuz 2026'da yapılacak NATO Zirvesi için trafik düzenlemelerini açıkladı.

(ANKARA) - Ankara Valiliği, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Ankara Zirvesi kapsamında uygulanacak ulaşım ve trafik düzenlemelerine ilişkin açıklama yaptı. Valilik, yayalara ve iş yerlerine yönelik herhangi bir kısıtlama olmayacağını bildirdi.

Ankara Valiliği, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Ankara Zirvesi süresince kentte uygulanacak ulaşım ve trafik düzenlemelerine ilişkin açıklama yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek zirve kapsamında güvenlik ve trafik akışının etkin şekilde sağlanması için gerekli planlamaların yapıldığı belirtildi.

Vatandaşların günlük yaşamının kesintiye uğramaması amacıyla tedbirlerin alındığı ifade edilen açıklamada, il genelinde yayalara yönelik herhangi bir kısıtlama olmayacağı kaydedildi.

Araç trafiğine tamamen kapatılacağı bildirilen yollarda kontrollü yaya geçişlerinin yapılabileceği belirtilen açıklamada, otobüs ve minibüs ulaşımında da trafiğe tamamen kapatılacak yollar dışında herhangi bir kısıtlama planlanmadığı bildirildi.

Metro ve Ankaray ulaşımının sorunsuz şekilde devam edeceği belirtilirken, zirve süresince yalnızca Ankaray Bahçelievler durağı ile Söğütözü Metro durağında iniş ve biniş yapılmayacağı açıklandı.

Valilik, iş yerlerine yönelik herhangi bir kısıtlama öngörülmediğini de duyurdu.

Açıklamada, zirve sırasında araç kullanacak vatandaşların Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan harita.iletisim.gov.tr adresi üzerinden araç trafiği düzenlemeleri ve alternatif güzergahlara ilişkin güncellemeleri takip etmeleri önerildi.

Vatandaşlardan, zirve süresince alınan trafik ve güvenlik tedbirlerine riayet etmeleri ve güncel duyuruları resmi açıklamalar üzerinden takip etmeleri istendi.

Kaynak: ANKA

Ankara Valiliği, Yerel Haberler, Etkinlikler, Güvenlik, Politika, Trafik, Ankara, Ulaşım, Güncel, Yaşam, Nato, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da NATO Zirvesi İle İlgili Trafik Düzenlemeleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bodrum’da polisin dur ihtarına uymayan alkollü sürücü ilçeyi birbirine kattı, cezası ağır oldu Bodrum'da polisin dur ihtarına uymayan alkollü sürücü ilçeyi birbirine kattı, cezası ağır oldu
Nusaybin’e gelin geldi, müslüman oldu: Japon Yuka artık “Rana“ Nusaybin’e gelin geldi, müslüman oldu: Japon Yuka artık "Rana"
18 yıllık kayıp vakasının planlı cinayet olduğu ortaya çıktı: 7 gözaltı 18 yıllık kayıp vakasının planlı cinayet olduğu ortaya çıktı: 7 gözaltı
Sahra Işık’ın aldatİdris Aybirdi Sessizliğini Bozdu: Seray Kaya ve Aldatma İddialarına İlk Cevap Sahra Işık'ın aldatİdris Aybirdi Sessizliğini Bozdu: Seray Kaya ve Aldatma İddialarına İlk Cevap!
İstanbul’a geldi Vitor Pereira’dan Türkiye’de ektirdiği saçlar hakkında yorum İstanbul'a geldi! Vitor Pereira'dan Türkiye'de ektirdiği saçlar hakkında yorum
İsrail ateşkesi bir kez daha deldi Müzakerelerin son gününde Lübnan’a hava saldırısı İsrail ateşkesi bir kez daha deldi! Müzakerelerin son gününde Lübnan'a hava saldırısı

21:08
ABD-Türkiye maçına Barbara Palvin’in Türk taraftarla çekildiği fotoğraf damga vurdu
ABD-Türkiye maçına Barbara Palvin'in Türk taraftarla çekildiği fotoğraf damga vurdu
20:57
Menderes Samancılar’dan 50 yıllık dostu Kadir İnanır’a duygusal veda: Sanki vurulmuşuz bir tarafımız tutmuyor gibi
Menderes Samancılar'dan 50 yıllık dostu Kadir İnanır'a duygusal veda: Sanki vurulmuşuz bir tarafımız tutmuyor gibi
20:53
Beşiktaş, Kassoum Ouattara ile anlaşmaya vardı
Beşiktaş, Kassoum Ouattara ile anlaşmaya vardı
20:23
İran ile savaşı bitiren Trump, ticaret savaşlarını yeniden başlattı: Avrupa’ya yüzde 100 gümrük vergisi tehdidi
İran ile savaşı bitiren Trump, ticaret savaşlarını yeniden başlattı: Avrupa'ya yüzde 100 gümrük vergisi tehdidi
19:54
Yeşilçam’ın efsane ismine veda Kadir İnanır’ın cenaze programı belli oldu
Yeşilçam’ın efsane ismine veda! Kadir İnanır’ın cenaze programı belli oldu
19:42
Bakan Çiftçi talimatı verdi İşte milyonlarca sürücünün beklediği düzenlemenin detayları
Bakan Çiftçi talimatı verdi! İşte milyonlarca sürücünün beklediği düzenlemenin detayları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2026 21:11:10. #7.12#
SON DAKİKA: Ankara'da NATO Zirvesi İle İlgili Trafik Düzenlemeleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.