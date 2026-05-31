Ankara'da Nişanlısıyla Tartışan Kadın Balkondan Düştü

31.05.2026 13:14
Türkan Biçer, nişanlısıyla tartıştıktan sonra balkondan düşerek hayatını kaybetti, nişanlısı tutuklandı.

ANKARA'da nişanlısıyla yaşadığı 7'nci kattaki evin balkonundan düşen Türkan Biçer (30), hayatını kaybetti. Olay sonrası gözaltına alınan nişanlısı Fatih Özşen (46) tutuklandı. Türkan'ın bina girişinde nişanlısıyla tartıştığı görüntüler, kameraya yansıdı.

Olay, 25 Mart'ta, Yenimahalle ilçesinde meydana geldi. Türkan Biçer, nişanlısı Fatih Özşen ile yaşadığı 7'nci kattaki evin balkonundan düşüp, yaşamını yitirdi. Yerde çıplak halde bulunan Türkan'ın cenazesi, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, nişanlısı Fatih Özşen ise gözaltına alındı. Türkan'ın, Adli Tıp Kurumu'ndan ailesi tarafından teslim alınan cenazesi, toprağa verildi. Özşen ise çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

APARTMAN GİRİŞİNDE TARTIŞMIŞLAR

Öte yandan, olayın ardından Türkan Biçer ile nişanlısı Fatih Özşen'e ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Biçer ve Özşen'in taksiyle eve geldikleri, apartman girişinde tartıştıkları ve Özşen'in Biçer'i iterek asansöre bindirdiği anlar yer aldı. Evin balkonunda yaşanan hareketlilik ile Biçer'in düşmesinin ardından nişanlısının dışarı çıktığı, sonra tekrar eve giderek çarşaf alıp aşağı indiği anlar da kamera görüntülerine yansıdı.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
