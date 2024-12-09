Ankara\'da Öğrenci Minibüsü ile Ticari Araç Çarpıştı: 9 Yaralı

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ANKARA'da, öğrencileri taşıyan servis minibüsü ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, 1'i ağır, 9 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Polatlı ilçesi Gülveren Mahallesi Nasrettin Hoca Bulvarı'nda meydana geldi. Lise öğrencilerini taşıyan Ali Kaya yönetimindeki 06 S 70067 plakalı servis minibüsü ile Ankara yönüne giden Vasfi Acar'ın kullandığı 20 LG 907 plakalı hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle servisteki 2 öğrenci camdan dışarı savrulurken, hafif ticari araç ise refüje çarparak durdu. Kazada araç sürücüleri ve 7 öğrenci yaralandı. Yaralılar, sağlık görevlileri tarafından kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralanan lise öğrencisi Beyzanur Ayhan, Polatlı Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber- Kamera: Emre EFE/POLATLI (Ankara),