Ankara'da Servis Şoförlerine İlk Yardım Eğitimi

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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü işbirliğiyle okul servis şoförleri ve yardımcı rehber personeli için "İlk Yardım Farkındalık ve Güvenli Sürüş Temel Kuralları Eğitimi" düzenlendi.

ABB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye hem personele hem vatandaşlara hem de esnafa yönelik ilk yardım eğitimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda, Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ve Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası işbirliğiyle yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla okul servis şoförleri ve yardımcı rehber personelleri için "İlk Yardım Farkındalık ve Güvenli Sürüş Temel Kuralları Eğitimi" düzenledi.

Çubuk Aile Yaşam Merkezi Konferans Salonu'nda, alanında uzman eğitmenler eşliğinde teorik ve uygulamalı düzenlenen eğitimde, servis içerisinde ve trafikte karşılaşılabilecek olası kazalarda acil durum ekipleri gelene kadar olay yeri güvenliği, ilk yardım ve güvenli sürüş ile ilgili pek çok konuda bilgi verildi.

ABB Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu, programda yaptığı konuşmada, göreve geldikleri günden itibaren insanı önceleyen, insana değer veren ve insanın yaşam kalitesini artıran bir belediyecilik anlayışı benimsediklerini belirtti.

Program sonunda eğitime katılan servis şoförleri ve yardımcı rehber personele katılım belgesi verilirken servis araçlarına "Bu servis personeline ilk yardım farkındalık eğitimi verilmiştir" yazılı sticker yapıştırıldı.

Programa, ABB Sağlık İşleri Daire Başkanı Mustafa Ünsal, İnsan Kaynakları Daire Başkanı Suat Demirel, Afet İşleri Daire Başkanı Özkan Erel, Ulaşım Daire Başkanı Ali Cengiz Akkoyunlu, Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı İlyas Aktürk, Çubuk Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Fatih Raşit Neşeli, servis şoförleri ve yardımcı rehber personeller katıldı.