 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ankara'da okuma yazmayı yeni öğrenen öğrencilerin yazdığı sevgi ve minnet dolu mektuplar, Hakkari'de vatan nöbeti tutan Mehmetçik'e gönderildi - Son Dakika
Üye Girişi

Ankara'da okuma yazmayı yeni öğrenen öğrencilerin yazdığı sevgi ve minnet dolu mektuplar, Hakkari'de vatan nöbeti tutan Mehmetçik'e gönderildi

Altındağ ilçesindeki Şehit Onur Doğan İlkokulu 1-B sınıfı öğrencileri, sınıf öğretmeni Funda Konak'ın işlediği derslerde mektup yazma kurallarını öğrendi. Öğrenciler, vatan nöbetindeki Mehmetçik'e sevgi ve minnet duygularını anlatan mektuplar yazdı. Mektuplar, Hakkari Yüksekova 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığında görev yapan Mehmetçik'e gönderildi.

Ankara\'da okuma yazmayı yeni öğrenen öğrencilerin yazdığı sevgi ve minnet dolu mektuplar, Hakkari\'de vatan nöbeti tutan Mehmetçik\'e gönderildi
29.12.2023 - 11:12,
Abone Ol

Ankara'da okuma yazmayı yeni öğrenen öğrencilerin yazdığı sevgi ve minnet dolu mektuplar, Hakkari'de vatan nöbeti tutan Mehmetçik'e gönderildi.

Altındağ ilçesindeki Şehit Onur Doğan İlkokulu 1-B sınıfı öğrencileri, sınıf öğretmeni Funda Konak'ın işlediği derslerde mektup yazma kurallarını öğrendi.

Funda öğretmenin öğrencilerden mektup yazmalarını istemesi üzerine öğrenciler, vatan nöbetindeki Mehmetçik'e sevgi ve minnet duygularını anlatan mektuplar yazdı.

Minik yüreklerin, kırmızı güller ekledikleri duygu dolu mektuplar, Hakkari Yüksekova 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığında vatan nöbeti tutan Mehmetçik'e gönderildi.

"Kocaman yürekleri, küçücük parmakları var"

Sınıf öğretmeni Konak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisinin de bir asker kızı olduğunu anlattı.

Küçük yaşta eğitilen bir çocuğun büyüyünce vatan, bayrak sevgisiyle donanacağını vurgulayan Konak, "Kocaman yürekleri, küçücük parmakları var. Yaşları küçük olsa da duygu düşünceleri çok büyük. Ülke için onurlu birer birey olacaklarını düşünüyorum." diye konuştu.

Okul Müdürü Özlem Erdoğan, derslerde vatan, bayrak sevgisini aşılayan etkinliklere önem verdiklerini belirtti.

Öğrencilerin mektupları

Öğrencilerden Ömer Hamza Çakıcı, mektubuna şunları kaydetti:

"Çok değerli asker abilerim. Öncelikle selam eder bizleri korumak için silah tutan ellerinizden öperim. Ben henüz birinci sınıfa giden Ömer Hamza. Benim adım da çok cesur yürekli bir şehit adıymış, ailem öyle dedi. O da Uhud'da şehit olmuş. Ben de büyüdüğümde sizler gibi asker olacağım. Sizlerin elindeki bayrağı devralıp göklerde dalgalandırmaya devam edeceğim, size söz veriyorum. Sizler ailenizden çok uzaklarda bizleri korumak için kar, kış demeden nöbet tutuyorsunuz. Sizlere çok teşekkür ederim. Her gece uyumadan size dua ediyorum. Allah sizden razı olsun ve korusun. Amin. Şehitler ölmez vatan bölünmez."

Elif Geyikoğlu mektubunda, "Sizleri çok seviyorum, siz varsınız diye bizler rahatça okulumuza gidiyoruz. Sizler dağlarda, karda, kışta vatanımızı bekliyorsunuz. Sizleri çok merak ediyoruz. Tırnağınıza taş değmesin inşallah. İyi ki varsınız. Allah yardımcınız olsun. Ellerinizden öperim." ifadelerini kullandı.

Yağmur Erdem ise mektubuna "Sevgili asker abilerim sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. Bayrağımız size emanet." ifadesine yer verdi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da okuma yazmayı yeni öğrenen öğrencilerin yazdığı sevgi ve minnet dolu mektuplar, Hakkari'de vatan nöbeti tutan Mehmetçik'e gönderildi - Son Dakika


11:34
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Türkiye'deki sinagog ve kiliselere saldırı hazırlığındaki 32 şüpheli yakalandı MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Türkiye'deki sinagog ve kiliselere saldırı hazırlığındaki 32 şüpheli yakalandı
11:19
Anlaşmazlık çıkınca Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girmiş! İşte asgari ücret zammının perde arkası Anlaşmazlık çıkınca Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girmiş! İşte asgari ücret zammının perde arkası
10:51
Fatih Terim'e soğuk duş! Tribünlerden yükselen tezahüratları duyunca yüzü düştü Fatih Terim'e soğuk duş! Tribünlerden yükselen tezahüratları duyunca yüzü düştü
10:51
Tesla Cybertruck ilk kazasını yaptı! Kafa kafaya çarpıştığı araç haşat oldu Tesla Cybertruck ilk kazasını yaptı! Kafa kafaya çarpıştığı araç haşat oldu
10:38
İspanya Kraliçesi Letizia'nın eski eniştesiyle yasak aşkı ortaya çıktı İspanya Kraliçesi Letizia'nın eski eniştesiyle yasak aşkı ortaya çıktı
10:38
Adana Demirspor, Younes Belhanda ile yollarını ayırdı Adana Demirspor, Younes Belhanda ile yollarını ayırdı
10:35
Altın yükselişini sürdürüyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı Altın yükselişini sürdürüyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı
10:33
Dolar 29,54'ten işlem görüyor Dolar 29,54'ten işlem görüyor

Son Dakika
11:34 MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Türkiye'deki sinagog ve kiliselere saldırı hazırlığındaki 32 şüpheli yakalandı
11:19 Anlaşmazlık çıkınca Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girmiş! İşte asgari ücret zammının perde arkası
10:51 Fatih Terim'e soğuk duş! Tribünlerden yükselen tezahüratları duyunca yüzü düştü
10:51 Tesla Cybertruck ilk kazasını yaptı! Kafa kafaya çarpıştığı araç haşat oldu
10:38 İspanya Kraliçesi Letizia'nın eski eniştesiyle yasak aşkı ortaya çıktı
10:38 Adana Demirspor, Younes Belhanda ile yollarını ayırdı
10:35 Altın yükselişini sürdürüyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı
10:33 Dolar 29,54'ten işlem görüyor
10:20 RTÜK, Kızıl Goncalar dizisini 'Toplumun değerlerine aykırı' gerekçesiyle ceza verdi
10:16 Merkez Bankası 2024 yılı Para ve Kur Politikası Raporu yayımlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2023 11:47:47. #1.11#
SON DAKİKA: Ankara'da okuma yazmayı yeni öğrenen öğrencilerin yazdığı sevgi ve minnet dolu mektuplar, Hakkari'de vatan nöbeti tutan Mehmetçik'e gönderildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement