Ankara\'da öldürülen Serap Doğan, katilden uzaklaştırma ve elektronik kelepçe talep etmiş

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HABER: ESRA TOKAT

(ANKARA) - Ankara'da eski sevgilisi tarafından öldürülen Serap Doğan'ın cinayetten bir hafta önce can güvenliği olmadığı gerekçesiyle, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan katile ayrıca elektronik kelepçe takılması için hem emniyete hem de savcılığa başvurduğu ortaya çıktı

Ankara'da, Serap Doğan (45), 29 Mayıs'ta eski sevgilisi Selahattin Özdemir (42) tarafından öldürüldü. Serap Doğan'ı ablasının evinde silahla öldüren katil Selahattin Özdemir olaydan sonra aynı silahla intihar etti.

Serap Doğan'ın, yaşadığı Elazığ'dan geçici görevlendirmeyle Ankara'ya geldiği, katilin, hem Elazığ'da hem Ankara'da Serap Doğan'ı takip ederek tehditlerde bulunduğu öğrenildi. Eski sevgilisinin evli olduğunu öğrendikten sonra ayrılan ve ardından defalarca tehdit edilen Serap Doğan'ın, Selahattin Özdemir'e yönelik pek çok suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıktı.

Uzaklaştırma kararını ihlal eden katili 6 Mayıs ve 22 Mayıs'ta şikayet etmiş

Serap Doğan'ın, Elazığ 1. Aile Mahkemesi tarafından 30 Nisan'da 3 ay süre ile geçerli olmak üzere uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi. Serap Doğan'ın uzaklaştırma kararı devam ederken 6 Mayıs'ta Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak kendisinden para isteyen Selahattin Özdemir'in kendisini takip ettiğini ve tehdit ettiğini belirterek şikayette bulunduğu ve "Can ve mal güvenliğim bulunmadığından ikametgah adresime uzaklaştırma, elektronik kelepçe gibi tüm tedbir kararlarının alınmasını talep ediyorum" talebinde bulunduğu belirlendi.

Serap Doğan'ın 22 Mayıs'ta da "Selahattin Özdemir'in bu karara uymadığını ve kendisini takip ettiğini, ikamet ettiği evin önünde karşısına çıkarak 'Benimle evlenmezsen iki tane silahım var bu silahla seni öldüreceğim. Benim emniyette tanıdıklarım var ve geçen ay yaptığın şikayeti de sildireceğim' diyerek ölümle tehdit ettiğine" yönelik Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'ne şikayette bulunduğu ortaya çıktı.

Serap Doğan'ın şikayet dilekçesinde, "Aile Mahkemesi'nden şahıs hakkında elektronik kelepçe tedbirinin uygulanmasını istiyorum" talebinde bulunduğu öğrenildi.