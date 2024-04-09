Ankara\'da Otomobil Kazası: 1\'i Çocuk 6 Kişi Yaralandı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde devrilen otomobildeki aynı aileden 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.
Ahmet Bozkurt'un kullandığı 06 CVF 240 plakalı otomobil, Karagöl Grup yolunda kontrolden çıkarak önce şarampole devrildi ardından telefon direğine çarptı.
Kazada, sürücü ile biri çocuk 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda, İkicesmelik Mahallesi'nde bir adreste uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine 5 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyonda, metamfetamin ve esrar maddesi ele geçirildi. Ayrıca, aranan bir şahıs da tespit edildi. Operasyonun devamında ise 2 şahıs daha yakalandı ve bir şahıs tutuklandı.
Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Gökçeağaç Mahallesi'nde düzenlenen geleneksel etkinliğe katılarak, geleneklerin ve birliğin önemine vurgu yaptı.
Kuşadası'nda bayram öncesinde vatandaşlar, yeni aldıkları kıyafetlerin tamiratı için terzilere yoğun ilgi gösteriyor. Terziler ve berberler, artan talep nedeniyle gece geç saatlere kadar çalışarak müşterilerini mağdur etmemek için çaba gösteriyor.
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