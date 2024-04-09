Ankara'da Otomobil Kazası: 1'i Çocuk 6 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Ankara'da Otomobil Kazası: 1'i Çocuk 6 Kişi Yaralandı

Ankara\'da Otomobil Kazası: 1\'i Çocuk 6 Kişi Yaralandı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde Ahmet Bozkurt'un kullandığı otomobil, Karagöl Grup yolunda kontrolden çıkarak şarampole devrildi ve telefon direğine çarptı. Kazada, sürücü ile biri çocuk 5 kişi yaralandı. Olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

09.04.2024 16:23
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Ankara'nın Çubuk ilçesinde devrilen otomobildeki aynı aileden 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.

Ahmet Bozkurt'un kullandığı 06 CVF 240 plakalı otomobil, Karagöl Grup yolunda kontrolden çıkarak önce şarampole devrildi ardından telefon direğine çarptı.

Kazada, sürücü ile biri çocuk 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ankara'da Otomobil Kazası: 1'i Çocuk 6 Kişi Yaralandı - Son Dakika

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