Ankara\'da Otomobilin Çarptığı Aileden 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Ankara'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Ankara- Eskişehir yolu Temelli mevkisinde seyir halindeki 34 FDE 878 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan aynı aileden 4 kişiye çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, Şermin Öcal, Fatma Öcal ve Öykü Öcal yaşamını yitirdi. Yaralanan 10 yaşındaki Emre Öcal, ilk müdahalenin ardından Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri sürücüyü gözaltına aldı.
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