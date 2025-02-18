Ankara\'da Park Halindeki Araç Kendiliğinden Hareket Etti

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ANKARA'nın Altındağ ilçesinde park halindeki otomobil, kendiliğinden yokuş yukarı hareket ederek arkada bulunan otomobile çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, otomobil sahibi Umutcan Güler (19), elektrik tesisatındaki arıza nedeniyle aracın yokuşta geri gittiğini söyledi.

Olay, saat 01.30 sıralarında Başpınar Mahallesi 1048'inci Cadde'de meydana geldi. Umutcan Güler, geçen aralık ayında satın aldığı 1995 model 06 TJT 58 plakalı otomobilini yokuşta bulunan başka bir otomobilin önüne park etti. Otomobil, gece kendiliğinden çalışıp, geriye doğru hareket etti. Otomobil, arkada park halinde bulunan başka bir otomobile çarparak durdu. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, araçlarda hasar oluştu.

'KENDİ KENDİNE GERİ GİTTİĞİNİ GÖRDÜM'

Umutcan Güler, otomobili saat 00.05'te yokuşa park edip, evine çıktığını belirterek, "Sonrasında araba kendi kendine geri giderek arkadaki sıfır arabaya vuruyor. Sabah işe gideceğim zaman arabanın bu halde olduğunu gördüm. Önce arabayı soyduklarını zannettim. Diğer araç da üst kat komşumuzun. Onun vurduğunu da zannettim. Kamera kayıtlarına baktığımız zaman, kendi kendine geri gittiğini gördüm. Otomobili aldığımda adak adadım; ancak borçlarım nedeniyle yerine getiremedim. Bunun için de suçun bende olduğunu düşünüyorum. Bir usta sayesinde anladık nedenini. Arabanın elektrik tesisatında bir sıkıntı varmış. Elektrik kaçağı olduğu için araba yokuş yukarı, kendi kendine geri gidiyormuş. Güvenlik kamerasını ilk izlediğimde şok oldum. Hani hiç beklemediğim şey. Bir de ilk göz ağrım olduğu için arabayı satmayı düşünmüyorum. Bu arabanın içinde özel bir ruh var. Arabaya 'Şeytan' ismini düşünüyorum" dedi. Otomobiline kötü yorum yapan arkadaşlarıyla konuşmadığını söyleyen Güler, olayın ardından otomobili her park ettiğinde elektrik tesisatını tamamen kapattığını söyledi.