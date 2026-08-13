Ankara\'da Perseid Meteor Yağmuru Gözlemi

Başkentte yaklaşık 2 bin 500 gökyüzü tutkunu, Ankara Üniversitesi Kreiken Rasathanesi'nde "Perseid meteor yağmuru"nu gözlemledi.

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, Ankara Üniversitesi Alper Gezeravcı Astronomi ve Uzay Bilimleri Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen "Bilim Kafe" etkinlikleri kapsamında, vatandaşlar meteorları çıplak gözle izledi, teleskoplarla gök cisimlerini inceledi, astronomların sunum ve söyleşilerine katıldı.

Farklı illerden gelenlerin de aralarında bulunduğu katılımcılar, astronomiyi bilim insanlarından öğrenme ve gökyüzünü yakından keşfetme fırsatı buldu.

Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gülnur Göllü Bahadır, etkinlikte yaptığı açıklamada, gökyüzü gözlem programlarının üniversitenin topluma yönelik bilim faaliyetlerinin önemli bir parçası olduğunu belirtti.

Güneş ve Ay tutulmaları ile meteor yağmurları gibi önemli gökyüzü olaylarında vatandaşları bilim insanlarıyla buluşturduklarını kaydeden Bahadır, "Güzel bir sunum ve bilgilendirme yapılarak farkındalık artırılıyor. Ankara Üniversitesinin güzel bir toplumsal katkı etkinliği." ifadelerini kullandı.

"Toplumun bilimle buluşmasına ev sahipliği"

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kutluay Yüce de Kreiken Rasathanesi'nin bilimsel araştırmaların yanı sıra öğrencilerin uygulamalı eğitimlerine ve toplumun bilimle buluşmasına da ev sahipliği yaptığını aktardı.

Rasathanede görevli astronom Berhan Safa Azizoğlu ise Perseid meteor yağmurunun "Swift-Tuttle" kuyruklu yıldızının geride bıraktığı parçacıklarla ilişkili olduğunu anlatarak, düzenlenen etkinliğin astronomi alanında çalışan bilim insanlarıyla toplumu doğrudan buluşturmasının önemine vurgu yaptı.

Etkinliğe katılan çocuklar ve aileler de gökyüzünü yakından gözlemlemenin heyecanını yaşadıklarını, astronomiye ilişkin yeni bilgiler edindiklerini belirtti.