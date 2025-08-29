Ankara'da Piknik Yasağı Uzatıldı - Son Dakika
Ankara'da Piknik Yasağı Uzatıldı

29.08.2025 19:00
Ankara Valiliği, ateşli piknik yasağını 30 Eylül 2025'e kadar uzattı.

Ankara Valiliği, kent genelinde ateşli piknik yapma yasağının 30 Eylül'e kadar uzatıldığını açıkladı. Yapılan açıklamada "Ülkemiz genelinde devam eden yüksek yangın riski nedeniyle bu yasak 30 Eylül 2025 tarihine kadar uzatılmıştır" denildi.

Türkiye genelinde artan orman yangınlarının ardından önlem olarak ateşli piknik yapmayı yasaklayan Ankara Valiliği'nden yeni bir adım geldi.

YASAK UZATILDI

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bilindiği üzere, Valiliğimizce alınan kararlarla ormanlık alanlara girişler ve piknik yapılacak alanlar 30 Eylül 2025 tarihine kadar düzenlenmiş olup girişleri serbest olan yerlerde dahil 30 Ağustos 2025 tarihine kadar ateşli piknik yapılması ve mangal yakılması yasaklanmıştır. Ülkemiz genelinde devam eden yüksek yangın riski nedeniyle bu yasak 30 Eylül 2025 tarihine kadar uzatılmıştır" denildi.

Kaynak: DHA

