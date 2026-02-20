Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Ramazan Kumanyası ve Sıcak Yemek İkramı

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayına özel iftarlık kumanya ve yemek ikramında bulunuyor. Vatandaşların oruçlarını açabilmesi için belirlenen 4 sabit noktaya kumanya, Hacı Bayram Veli Camisi ile Kızılay Güvenpark'a ise tavuklu nohut-pilav ve çorba ikram noktası kuruldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), ramazan ayının gelmesiyle birlikte 30 gün boyunca belirlenen noktalarda ücretsiz iftarlık kumanya ve yemek ikramına başladı. İftar saatinde yolda olan ve oruçlarını açmak isteyen vatandaşlar için; Kızılay Güvenpark, Ulus Atatürk Heykeli, Beşevler ile OSTİM Metro İstasyonu çıkışı olmak üzere toplam 4 noktada kumanya dağıtımı yapıldı.

İkram edilen sandviç, hurma, su ve meyve suyu ile orucunu açan Dinçer Ertürk, "İnsanların geçim sıkıntısı çektiği şu dönemde Belediye'nin bu şekilde vatandaşa katkıda bulunması fevkalade güzel bir şey. Geçen sene de aynı şekilde gelip ihtiyaçlarımızı gideriyorduk, bu yıl da aynı şekilde. Çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Başkentli ilk iftarını ABB ikramıyla açtı

Ramazan ayının ilk gününde Hacı Bayram Veli Camisi'nde kurulan 4 çadırda da vatandaşlara tavuklu nohut-pilav yemeği, Kızılay Güvenpark'ta da hem tavuklu nohut-pilav yemeği hem de sıcak çorba ikramında bulunuldu.

Bu ikramlarla iftarlarını yapan Fatma Tatoğlu, "Allah, Büyükşehir Belediyesi'nden razı olsun. Bugün buradan geçerken o okuma beni felaket duygulandırdı. Böyle bir ortam kurduğu için Allah çalışanlardan, emeği geçenlerden razı olsun" derken bir başka vatandaş Eylül Şahin ise "Tam eve dönerken iftar açmak zorunda kaldım, yanımda yiyecek yoktu ve paramı da evde unutmuştum. Otobüs durağına yürürken bir baktım Ankara Büyükşehir Belediyesi yemek dağıtıyor, hemen yemeğimi aldım ve iftarımı açtım. Ben bu uygulanmayı çok yararlı buldum. İftara evine yetişemeyenler için çok iyi" diye konuştu.

Yaşlılar için sağlık taraması

Ramazan ayının ilk gününde kurulan 4 çadırda vatandaşlara sıcak yemek ikramında bulunulurken ikindi namazı sonrası Kur'an-ı Kerim tilaveti, yaşlılar için birinci basamak sağlık taraması ve ney dinletisi gerçekleştirildi. Sağlık taramasında yaş almış bireylerin, tansiyon ve ateşi ölçülürken, kilo ölçümüyle beraber vücut yağ ve su oranları hesaplandı, nabız ve satürasyon oranları da kontrol edildi.

Başkentin en önemli manevi kültür mirasları arasında yer alan Hacı Bayram Veli Camisi'nde ramazan ayı boyunca her perşembe, cuma, cumartesi ve pazar günleri çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Kocatepe, Melike Hatun ve Taceddin Dergahı Cami'lerinde de Teravih namazından sonra tulumba tatlısı ikramında bulunuldu.

Etkinlikler ABB'nin sosyal medya hesaplarından duyurulacak

ABB, Ramazan ayının manevi atmosferini Başkentlilerle birlikte dolu dolu yaşamak için kapsamlı bir etkinlik programı hazırladı. Geleneksel değerleri yaşatmak, paylaşma ve dayanışma duygusunu pekiştirmek aynı zamanda da ramazan coşkusunu Başkent'in dört bir yanına taşımak amacıyla düzenlenecek etkinlikler, ABB'nin sosyal medya hesaplarından duyurulacak.