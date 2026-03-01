Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Ayına Özel Sağlık Çadırı Kurdu, Ücretsiz Sağlık Taraması Hizmeti Veriliyor

(ANKARA)- Ankara Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayına özel olarak Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde kurduğu çadırda ücretsiz sağlık taraması hizmeti vermeye devam ediyor. Haftanın dört günü 13.00-16.00 saatleri arasında bayrama kadar devam edecek uygulama kapsamında tansiyon, nabız, kilo ve ateş ölçümü yapılıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayına özel olarak "Sağlığın Değerini Biliyoruz" mottosuyla Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde sağlık çadırı kurdu.

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından kurulan çadırda perşembe, cuma, cumartesi ve pazar günleri olmak üzere haftada dört gün 13.00-16.00 saatleri arasında ücretsiz sağlık taraması hizmeti veriliyor. Bayrama kadar sürecek uygulama kapsamında; vatandaşların temel sağlık kontrolleri yapılırken gerekli durumlarda sağlık kuruluşlarına yönlendirmeleri yapılıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Mümtaz Yavuz, şöyle konuştu:

"Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak burada kurduğumuz çadırlarda hem sağlık alanında hem de diğer daire başkanlıklarımızın kendi alanlarıyla ilgili faaliyetleri vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Sağlık İşleri olarak vatandaşlarımızın vital bulgular dediğimiz; özellikle Ramazan ayında uzun süreli açlığa bağlı görülebilecek tansiyon düşüklüğü, nabız düşüklüğü gibi durumlarını kontrol ediyoruz. Bunun yanında boy ve kilo ölçümlerini yapıyoruz. Değerlerde bir sıkıntı tespit ettiğimizde vatandaşlarımızı doğru şekilde bilgilendiriyor ve gerekli durumlarda ilgili hastanelere yönlendirme yapabiliyoruz."

Kurulan sağlık çadırında ölçüm yaptıran vatandaşlar ise uygulamadan duydukları memnuniyeti şu şeklide dile getirdi:

Hesna Daldal: "Tansiyonumu ölçtüler, kilomu tarttılar. Memnunuz çok şükür. Zaten tartılmak istiyordum, iyi oldu. Allah razı olsun."

Tevfik Bıçakçı: "Hacı Bayram Veli Hazretlerinin camisindeki bu hizmetten faydalanıyoruz. Çok güzel bir uygulama. Kim yapıyorsa teşekkür ederim."

Adem Güngör: "Burada tansiyonumu ölçtüler. Allah razı olsun. Yapanlardan, getirenlerden razı olsun."

Ali Akbaş: "Çok güzel buldum. Gayet nazik ve kibar bir karşılama vardı. Diğer kuruluşlarda pek rastlamadığımız bir yaklaşım"

Zuhal Yıldırım: "Büyükşehir Belediyesi'nin katkısıyla burası açılmış. Çok güzel bir hizmet. Biz yaşlılar genelde tansiyon hastasıyız, bu hizmet çok yerinde oldu. Teşekkür ediyorum."

Rukiye Dedeoğlu: "Arkadaşımın tavsiyesiyle geldim. Çok iyi davrandılar. 'Oturun dinlenin' dediler, tansiyonumu ölçtüler. Eksik olmasınlar."