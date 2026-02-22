Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Ramazan Ayına Özel "İnanç Miras Rotası" Gezisi... Başkentliler, Kentin Tarihi ve Manevi Mirasıyla Buluşuyor

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), ramazan ayının maneviyatını Başkent'in tarihi ve kültürel mirasıyla buluşturmak amacıyla "İnanç Miras Rotası" gezisini başlattı. Ramazan ayı boyunca cumartesi ve pazar günleri düzenlenecek gezi programıyla kentteki tarihi ibadethaneler ile türbeler gezilerek kentin kültürel ve manevi mirası tanıtılacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayının gelmesiyle kentin tarihi ve kültürel dokularını maneviyatla taçlandırarak "İnanç Miras Rotası" gezi programını hayata geçirdi. ABB Kent Tarihi Tanıtım ve Turizm Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen program kapsamında Başkentliler; Alaaddin Camisi, Felekeddin (Kesikbaş) Türbesi, Ahi Şerafettin Camisi, Ahi Elvan Camisi, Ağaçoğlu Camisi, Cenabı Ahmet Paşa Camisi ve Türbesi, Hallacı Mahmut Camisi ve Türbesi, Zincirli Camisi ve Hacı Bayram-ı Veli Camisi başta olmak üzere kentin önemli tarihi ibadethanelerini ziyaret etti.

Uzman rehber eşliğinde gerçekleştirilen gezide, yapıların tarihsel geçmişi, mimari özellikleri ve kültürel değerlerine ilişkin kapsamlı bilgiler paylaşılırken; katılımcılar da kentin hem köklü tarihini hem de kentin manevi mirasını ramazan ayının ruhuyla beraber yerinde gözlemleme imkanı buldu.

ABB Kent Tarihi Tanıtım ve Turizm Daire Başkanlığı Turizm Şube Müdürü Ömer Faruk Sarı, kentin köklü tarihine ve medeniyetler geçmişine değinerek "İnanç Miras Rotası" ile kentteki tarihi ibadethaneleri, ramazan ayının maneviyatı eşliğinde vatandaşlara daha kapsamlı bir şekilde tanıtmak istediklerini belirterek, şunları dedi:

"Yıl boyunca beş farklı yürüme rotamız olacak"

"Ankara Büyükşehir Belediyesi Turizm Şube Müdürlüğü olarak Ankara'nın katmanlı ve çok köklü tarihini hem Ankaralılara hem de Ankara'yı ziyaret eden misafire tanıtmak amacıyla UNESCO Miras Listesi rotalarımıza ve kent gezilerimize devam ediyoruz. Bu sene ramazan ayında başlattığımız 'İnanç Miras Rotası' ile birlikte ramazanın manevi ruhuna da uygun olarak Ankara'nın tarihi ve kültürel alanda önemli camilerini ve türbelerini vatandaşlarımıza ücretsiz olarak profesyonel rehberler eşliğinde gezdiriyoruz. Yıl boyunca beş farklı yürüme rotamız olacak. Ankara'nın önemli noktalarını kentlilerimize tanıtmaya devam edeceğiz."

"İnanç Miras Rotası" ile UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Aslanhane (Ahi Şerafettin) Camisi başta olmak üzere kentteki tarihi ibadethaneleri rehber eşliğinde gezerek daha yakından tanıyan vatandaşlar, geziye tam not vererek memnuniyetlerini, şöyle dile getirdi:"

-Dilek Demir: "Bu gezip gördüğümüz yerleri defalarca gördüğümüz halde tarihini bilmediğimiz için boş gezmişiz. Bugünkü gezi gerçekten çok faydalı olup tarih bilgimizi de genişletti. Bu tür gezilerin daha çok olmasını ve sadece ramazanla sınırlı kalmamasını diliyorum. Bir yıla yayarsanız daha çok keyifli olur, daha çok faydalanırız."

-Hatice Şahin: "Ankara Belediyesi'ne teşekkür ederim. Uzun süredir burada oturuyorum ama tarihi yerleri gezdiğimiz zaman tarih hakkında bir bilgi edinerek gözlemlemiyoruz, sadece tarihi eserleri inceliyoruz. Ama bize bu güzelliği sağladığınız için bilgilendirdiğiniz için teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel bir etkinlik oldu."

-Nilüfer Engin: "Ben bugün İnanç Rotası'na katıldım yıllardır Ankara'dayım ama bu kadar cami, bu kadar türbe olduğunu bilmiyordum. Başta Başkan'ımız Mansur Yavaş'a, turizm müdürümüz Ömer Bey'e ve rehberimiz Betül Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Çok güzel, çok verimli bir gezi oldu ramazan ayında."