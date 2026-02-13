Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Ayı Öncesi Denetimlerini Sıklaştırdı - Son Dakika
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Ayı Öncesi Denetimlerini Sıklaştırdı

13.02.2026 12:09  Güncelleme: 13:47
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı öncesi gıda işletmelerine yönelik denetimlerini sıklaştırarak hijyen kuralları, fiyat etiketleri ve son kullanma tarihlerini kontrol etti.

(ANKARA)- Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı öncesi kent genelinde işletmelere yönelik denetimlerini artırdı. İlçe belediye zabıta ekipleri iş birliğinde gerçekleştirilen denetimlerde, işletmelerin hijyen kurallarına uyup uymadığı, ürünlerin fiyat etiketleri, ambalajları ve son kullanma tarihleri incelendi.

Başkentlilerin sağlıklı ve hijyenik gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla yıl boyunca çalışmalarını sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Zabıta Daire Başkanlığı, Ramazan ayı öncesi işletmelere yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Ankara Zabıtası, ilçe belediye zabıta müdürlükleri ve gıda mühendisleri eşliğinde kent genelindeki işletmelere Ramazan denetimi gerçekleştirildi. Gimat, Ulus Hali, Toptancı Hali ve çeşitli ilçelerdeki restoran, lokanta, pastane, fırın, balıkçı, market, kasap, kuruyemişçi ve şekerlemeciler zabıta ekiplerinin titiz denetimlerinden geçti. Denetimlerde işletmelerin hijyen kurallarına uyup uymadığı, ürünlerin yönetmeliğe uygunluğu, fiyat etiketleri, ambalajları ve son kullanma tarihleri incelendi. Kurallara uymayan işletmelere cezai işlem uygulandı.

"Çalışmalarımız devam ediyor"

ABB Zabıta Daire Başkanlığı Denetim Merkez Amiri Kemal Öksüz, vatandaşların sağlıklı ve hijyenik gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla denetimlerin yıl boyunca sürdürüldüğünü belirterek, "Ramazan ayı dolayısıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediye zabıtaları ve sağlık birimleriyle gıda ve hijyen denetimlerine devam ediyoruz. Bu kapsamda çok sayıda iş yerinin denetimini gerçekleştirdik. Çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Kaynak: ANKA

