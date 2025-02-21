Ankara'da Ramazan Pidesi 13 TL'den Satılacak

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(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Halk Ekmek ve Un Fabrikası, Ramazan ayı boyunca 350 gram Ramazan pidesinin Başkent Market'lerde 13 TL'den satılacağını duyurdu.

ABB Halk Ekmek ve Un Fabrikası, Ramazan ayı boyunca 350 gram Ramazan pidesinin Başkent Market'lerde 13 TL'den satılacağını duyurdu. Resmi X hesabından yapılan açıklamada "En uygun fiyatlarımızla aile bütçelerine destek vermeyi sürdürüyoruz. Ramazan Ayı boyunca 350 G. Ramazan pidesini Başkent Marketlerimizde 13 TL'den satacağız. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.