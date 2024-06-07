Ankara'da Reklam Panosu Kadını Öldürdü

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(ANKARA) - Ankara Sincan'da, akşam saatlerindeki kısa süreli fırtına ve yerel kuvvetli yağış sonucu, otobüs durağında yağmurdan korunmaya çalışan bir kadın, reklam panosunun üstüne devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Ankara'da akşam saatlerinde yerel kuvvetli yağış ve gök gürültülü sağanak yağış meydana geldi. Ankara Valiliğince meteorolojik uyarı da yapılan yerel kuvvetli yağışın olduğu bölgelerde sokak ve caddelerde sel oluştu, trafikte aksaklıklar yaşandı.

Ankara Valiliği, akşam saatlerinde Sincan'da yaşanan olaya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"6 Haziran'da saat 21.00 sıralarında Sincan ilçemiz genelinde yaşanan yoğun ve şiddetli yağış nedeniyle Sincan-Ayaşyolu Yenikent Kavşağı'nda bulunan Belediyeye ait büyük reklam panosunun devrilmesi sonucu bahse konu yerde bulunan EGO otobüs durağında bekleyen Ayşe Yavuz (22) isimli vatandaşımız devrilen panonun altında kalması nedeniyle yaralanmış, hastaneye kaldırılan yaralı tüm müdahalelere rağmen maalesef vefat etmiştir. Konu ile ilgili tahkikata başlanmıştır."