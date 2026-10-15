Ankara'da sağanak caddelerde su birikintisi oluşturdu, araçlar güçlükle ilerledi

Ankara'da sağanak caddelerde su birikintisi oluşturdu, araçlar güçlükle ilerlediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara'da aralıklarla etkili olan gök gürültülü sağanak, bazı cadde ve yollarda su birikintilerine yol açtı. Su nedeniyle araçlar güçlükle ilerlerken yağış bazı ilçelerde kısa süreli görüldü.
Ankara'da sağanak yağış etkili oluyor.
Kentte aralıklarla süren gök gürültülü sağanak nedeniyle bazı cadde ve yollarda su birikintileri oluştu. Caddelerde biriken su nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti.
Sağanak, bazı ilçelerde de kısa süreli etkili oldu.
Kaynak: AA
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