Ankara'da sağanak caddelerde su birikintisi oluşturdu, araçlar güçlükle ilerledi

Ankara'da sağanak yağış etkili oluyor.

Kentte aralıklarla süren gök gürültülü sağanak nedeniyle bazı cadde ve yollarda su birikintileri oluştu. Caddelerde biriken su nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Sağanak, bazı ilçelerde de kısa süreli etkili oldu.