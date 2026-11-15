Ankara\'da sağanak nedeniyle su birikintileri oluştu, sürücüler güçlük çekti

Ankara'da sağanak nedeniyle su birikintileri oluştu, sürücüler güçlük çektiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Ankara'da gece başlayan sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşturdu. Yağış nedeniyle birikintilerde sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti, hazırlıksız yakalananlar otobüs duraklarına sığındı.
ANKARA'da gece saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Ankara'da gece saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Sağanağa hazırlıksız yakalananlar ise otobüs duraklarına sığındı.
Kaynak: DHA
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