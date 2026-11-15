Ankara\'da sağanak nedeniyle su birikintileri oluştu, sürücüler güçlük çekti

ANKARA'da gece saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Ankara'da gece saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Sağanağa hazırlıksız yakalananlar ise otobüs duraklarına sığındı.