Ankara\'da sağanak sonrası Ayaş yolunda suya gömülen araçlarda vatandaşlar kepçelerle kurtarıldı

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Ankara'da sağanak sonrası Ayaş yolunda suya gömülen araçlarda bulunan bazı vatandaşlar, kepçelerle kurtarıldı.

Başkentte öğleden sonra yoğunlaşan sağanak sebebiyle özellikle Sincan ilçesi ile Ayaş yolunun birçok kesiminde su baskınları meydana geldi.

Yolda biriken suda kalan çok sayıda araç, ekipler ve vatandaşların çabalarıyla bulunduğu yerden çekildi. Bazı vatandaşlar, ekiplerin yardımıyla araçlardan çıkarılarak kepçelerle yol kenarına alındı. Sağanak nedeniyle arıza yapan ve yolda kalan araçlar ise çekicilere yüklenerek bölgeden uzaklaştırıldı.

Bölgeye sevk edilen ekipler, yolda biriken suyu tahliye etmek amacıyla tıkalı olan mazgalları açmaya çalışıyor. Bu nedenle Ayaş yolunda hala araç geçişine izin verilmiyor.

Bu arada yoğun yağış nedeniyle tavanına kadar suyla dolan Sincan Törekent Metrosu'nun girişine getirilen motopomplarla suyun tahliyesine çalışılıyor. Bu nedenle kent genelinde bazı noktalarda metro ulaşımı sağlanamıyor.

Sağanak sırasında eşi ve çocuğu araçta mahsur kalan Naci Efe, "Ben sonradan geldim. Eşim, 'oğlumla suda kaldık' diye aradı. Mağdur kalmışlar, geldik ama Büyükşehir'in hiçbir arabası yok, yapılan hiçbir şey yok. Oğlumla eşim araba da mağdur, bekliyoruz işte 2-2,5 saattir, başka da yapacak bir şey yok, her şey ortada işte." diye konuştu.

Dolmuş şoförü Meftun Körlü, sağanak nedeniyle bir süre araçta mahsur kaldıklarını söyledi.

Körlü, "Yağmurun çok yağmasından dolayı durmak zorunda kaldık. Aracımızda yaklaşık 18-19 yolcumuz vardı. Kepçelerin yardımıyla hepsini tahliye ettik. Önemli olan yolcularımızın can güvenliğiydi. Yaklaşık 2-2,5 saat oldu bu şekilde bekliyoruz. Yapacak bir şey yok mecbur, gemiyi en son kaptan terk eder." dedi.