Ankara'da sağanak sonrası Ayaş yolunda suya gömülen araçlarda vatandaşlar kepçelerle kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ankara'da sağanak sonrası Ayaş yolunda suya gömülen araçlarda vatandaşlar kepçelerle kurtarıldı

Ankara\'da sağanak sonrası Ayaş yolunda suya gömülen araçlarda vatandaşlar kepçelerle kurtarıldı

Ankara'da öğleden sonra başlayan sağanak sebebiyle Ayaş yolunda su baskınları meydana geldi. Suda kalan araçlar kepçelerle kurtarıldı. Sağanak nedeniyle arıza yapan ve yolda kalan araçlar çekicilere yüklenerek bölgeden uzaklaştırıldı. Ayaş yolunda hala araç geçişine izin verilmiyor. Sincan Törekent Metrosu'nun girişine motopomplarla suyun tahliyesi yapılıyor. Metro ulaşımı bazı noktalarda sağlanamıyor. Vatandaşlar mağdur olduklarını belirtti.

08.06.2024 18:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da sağanak sonrası Ayaş yolunda suya gömülen araçlarda bulunan bazı vatandaşlar, kepçelerle kurtarıldı.

Başkentte öğleden sonra yoğunlaşan sağanak sebebiyle özellikle Sincan ilçesi ile Ayaş yolunun birçok kesiminde su baskınları meydana geldi.

Yolda biriken suda kalan çok sayıda araç, ekipler ve vatandaşların çabalarıyla bulunduğu yerden çekildi. Bazı vatandaşlar, ekiplerin yardımıyla araçlardan çıkarılarak kepçelerle yol kenarına alındı. Sağanak nedeniyle arıza yapan ve yolda kalan araçlar ise çekicilere yüklenerek bölgeden uzaklaştırıldı.

Bölgeye sevk edilen ekipler, yolda biriken suyu tahliye etmek amacıyla tıkalı olan mazgalları açmaya çalışıyor. Bu nedenle Ayaş yolunda hala araç geçişine izin verilmiyor.

Bu arada yoğun yağış nedeniyle tavanına kadar suyla dolan Sincan Törekent Metrosu'nun girişine getirilen motopomplarla suyun tahliyesine çalışılıyor. Bu nedenle kent genelinde bazı noktalarda metro ulaşımı sağlanamıyor.

Sağanak sırasında eşi ve çocuğu araçta mahsur kalan Naci Efe, "Ben sonradan geldim. Eşim, 'oğlumla suda kaldık' diye aradı. Mağdur kalmışlar, geldik ama Büyükşehir'in hiçbir arabası yok, yapılan hiçbir şey yok. Oğlumla eşim araba da mağdur, bekliyoruz işte 2-2,5 saattir, başka da yapacak bir şey yok, her şey ortada işte." diye konuştu.

Dolmuş şoförü Meftun Körlü, sağanak nedeniyle bir süre araçta mahsur kaldıklarını söyledi.

Körlü, "Yağmurun çok yağmasından dolayı durmak zorunda kaldık. Aracımızda yaklaşık 18-19 yolcumuz vardı. Kepçelerin yardımıyla hepsini tahliye ettik. Önemli olan yolcularımızın can güvenliğiydi. Yaklaşık 2-2,5 saat oldu bu şekilde bekliyoruz. Yapacak bir şey yok mecbur, gemiyi en son kaptan terk eder." dedi.

Kaynak: AA

Ankara, Ayaş, Acil Durum, Hava Durumu, Trafik, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da sağanak sonrası Ayaş yolunda suya gömülen araçlarda vatandaşlar kepçelerle kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:06 “Ali Koç ile canlı yayına çıkamaz“ demişti Acun ılıcalı, Aziz Yıldırım’a tuzak kurmuş "Ali Koç ile canlı yayına çıkamaz" demişti! Acun ılıcalı, Aziz Yıldırım'a tuzak kurmuş
11:59 Bir ilimiz diken üstünde 5 günde 3 ölümlü vaka, hepsinin de yaşı gençti Bir ilimiz diken üstünde! 5 günde 3 ölümlü vaka, hepsinin de yaşı gençti
10:43 Sandıktan aşırı sağcılar çıktı, Avrupa borsaları haftaya düşüşle başladı Sandıktan aşırı sağcılar çıktı, Avrupa borsaları haftaya düşüşle başladı
10:14 Ali Koç’un kongredeki ceket hassasiyeti akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı getirdi Ali Koç'un kongredeki ceket hassasiyeti akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı getirdi
09:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sigaraya karşı yeni kanun sinyali Gündemde “İngiliz modeli“ var Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sigaraya karşı yeni kanun sinyali! Gündemde "İngiliz modeli" var
11:49 Kiraz üreticisi günlük 2 bin TL’ye işçi bulamıyor Kiraz üreticisi günlük 2 bin TL'ye işçi bulamıyor
11:29 Öldürdüğü babasının cenazesinde gözyaşı döküp taziyeleri kabul etmiş Öldürdüğü babasının cenazesinde gözyaşı döküp taziyeleri kabul etmiş
11:23 40 bin TL’ye çoban bulamayan köylüler, hayvanlarını satmaya başladı 40 bin TL'ye çoban bulamayan köylüler, hayvanlarını satmaya başladı
11:06 Altındaki dalgalanmalar sürüyor Altının gram fiyatı yükselişe geçti Altındaki dalgalanmalar sürüyor! Altının gram fiyatı yükselişe geçti
11:05 Endonezya’da yanardağ patlaması 800 metre yüksekliğe kül püskürttü, bölge halkı panikte Endonezya'da yanardağ patlaması! 800 metre yüksekliğe kül püskürttü, bölge halkı panikte
10:55 Yorumları görmeniz lazım Ali Koç’un yaktığı meşale Acun’a gelince söndü Yorumları görmeniz lazım! Ali Koç'un yaktığı meşale Acun'a gelince söndü
10:53 İrem Derici’den çocuk sorusuna ilginç yanıt: Hiç çocuk hasretim yok Çocuklara katlanamıyorum İrem Derici'den çocuk sorusuna ilginç yanıt: Hiç çocuk hasretim yok! Çocuklara katlanamıyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2024 12:29:33. #1.12#
SON DAKİKA: Ankara'da sağanak sonrası Ayaş yolunda suya gömülen araçlarda vatandaşlar kepçelerle kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement