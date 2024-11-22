Ankara\'da Sağanak ve Kar Yağışı Bekleniyor

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ANKARA Büyükşehir Belediyesi (ABB), kent genelinde 23 Kasım Cumartesi günü sağanak beklendiğini, 24 Kasım Pazar günü ise erken saatlerde yağışların kar şeklinde olacağının tahmin edildiğini duyurdu.

ABB sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Meteoroloji'den alınan bilgilere göre, Ankara genelinde 23 Kasım Cumartesi günü yağış beklendiği duyuruldu. Yağışların çoğunlukla yağmur ve sağanak şeklinde olması, akşam saatlerinden sonra ise şehrin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde devam etmesi öngörülmekte olduğu açıklanırken, 24 Kasım Pazar günü ise ilk saatlerden itibaren Ankara'da beklenen yağışların kar şeklinde olması tahmin edilmekte olduğu ifade edildi.

ABB'nin açıklamasının devamında, "Büyükşehir Belediyemiz, tüm ekipleriyle teyakkuz halinde olup; fırtına, kar yağışı ve don olayları gibi durumların yol açabileceği risklere karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur" ifadeleri kullanıldı.