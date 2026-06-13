Ankara'da Sağanak Yağış Araçları Suya Gömüldü - Son Dakika
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Ankara'da Sağanak Yağış Araçları Suya Gömüldü

Ankara\'da Sağanak Yağış Araçları Suya Gömüldü
13.06.2026 17:55
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Yenimahalle'de yollar suyla doldu, araçlar arızalandı. Belediyeden tahliye çalışması başlatıldı.

ARAÇLAR YARIYA KADAR SUYA GÖMÜLDÜ

Ankara'da sağanak ve gök gürültülü sağanak aralıklarla devam ederken; bazı bölgelerde görülen yerel yağışlar zarara neden oldu. Yenimahalle ilçesinde yollar göle döndü, yarıya kadar suya gömülen araçlar arızalanarak yolda kaldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, göle dönen yollarda mazgalların açılması ve suyun tahliyesi için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

Yerel Yönetim, Hava Durumu, 3. Sayfa, Ankara, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da Sağanak Yağış Araçları Suya Gömüldü - Son Dakika

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