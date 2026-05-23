Ankara\'da Sağanak Yağış Trafiği Felç Etti

ANKARA'da etkili olan sağanak sonrası yollar göle döndü, trafik durma noktasına geldi.

Başkentte etkili olan yağışlı hava hayatı olumsuz etkiledi. Şehrin bazı kesimlerinde yerel olarak etkili olan kuvvetli sağanaklar su baskınlarına neden oldu. Çankaya ilçesine bağlı Çayyolu, Ümitköy ve Yaşamkent kesimlerinde kuvvetli sağanak nedeniyle bu bölgelerdeki yollar suyla doldu. Yükselen sular, kaldırımları aştı. Suya gömülen araçların sürücüleri güçlükle ilerledi. Bazı araçlar ise yolda kaldı. Ankara-Eskişehir Kara yolunda trafiğin durma noktasına geldiği bildirildi.