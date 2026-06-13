Ankara'da şiddetli yağmurda yol çöktü - Son Dakika
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Ankara'da şiddetli yağmurda yol çöktü

Ankara\'da şiddetli yağmurda yol çöktü
13.06.2026 21:51
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Ankara'da sağanak nedeniyle bir yolda çökme meydana geldi.

Ankara'da sağanak nedeniyle bir yolda çökme meydana geldi.

Kentte öğleden sonra aniden bastıran ve giderek etkisini artıran yağış günlük hayatı olumsuz etkiledi.

Sağanak nedeniyle, Demetevler Mahallesi Şehit Cem Ersever Caddesi'nde yolun bir kısmında çökme meydana geldi. Çökmenin ardından yol trafiğe kapatıldı, araç kuyrukları oluştu.

Yenimahalle ilçesinde su basan alt geçitlerde bir kamyonet mahsur kalırken sudan geçen ambulans ise arızalandı.

Belediye ekiplerinin tahliye çalışmalarıyla alt geçitler ulaşıma açıldı.

Yağmurun etkisini artırdığı anlar ise güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA

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