Ankara'da Şarküteri Dükkanına Yağma Girişimi: 2,5 Milyon Lira Değerinde Çek Çalındı - Son Dakika
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Ankara'da Şarküteri Dükkanına Yağma Girişimi: 2,5 Milyon Lira Değerinde Çek Çalındı

Ankara\'da Şarküteri Dükkanına Yağma Girişimi: 2,5 Milyon Lira Değerinde Çek Çalındı

Ankara'da bir şarküteri dükkanına gelerek iş yeri sahibini ölümle tehdit eden ve 2 milyon 500 bin lira değerindeki 3 çekini alan E.Ş, 'yağma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün yürüttüğü çalışmalar sonucunda, şüphelilerin İzmir'den Ankara'ya gelerek gerçekleştirdikleri yağma girişimi engellendi. Şüphelilerden ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, E.Ş tutuklandı.

10.04.2024 21:41  Güncelleme: 21:42
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Ankara'da bir şarküteri dükkanına gelerek iş yeri sahibini ölümle tehdit eden ve 2 milyon 500 bin lira değerindeki 3 çekini alan E.Ş, "yağma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 3 Nisan'da Mamak ilçesindeki bir iş yerinde yaşanan nitelikli yağma olayıyla ilgili inceleme başlattı.

Yürütülen çalışmalarda, beraberindeki iki kişiyle şarküteri olarak işletilen iş yerine giden E.Ş'nin, iş yeri sahibini ölümle tehdit ederek dükkanı kendisine devretmesini istediği belirlendi.

Şüphelileri yakalamak üzere yürütülen arama ve tespit çalışmaları sonucunda, tehdit ve yağma eylemlerine karıştığı tespit edilen 3 kişinin, aynı araçla İzmir'den Ankara'ya hareket ettikleri tespit edildi.

Plakası belirlenen araç, Ankara'nın girişinde durduruldu. Araç içerisinde bulunan E.Ş, B.K. ve D.M. gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda şüphelilerin üzerinde, tehditle dükkanını devretmeye zorladıkları iş yeri sahibine ait 2 milyon 500 bin lira değerindeki 3 çek ele geçirildi.

Gerekli adli işlemlerin tamamlanmasının ardından bugün adli makamlara sevk edilen şüphelilerden B.K ve D.M 1 ay boyunca konutu terk etmeme ve adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, E.Ş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

Ankara, İzmir, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da Şarküteri Dükkanına Yağma Girişimi: 2,5 Milyon Lira Değerinde Çek Çalındı - Son Dakika
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