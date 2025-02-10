Ankara'da Şekli Bozuk Ekmeklerden Üretilen 'Halk Çerez'ler Ekmek Büfelerinde

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(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Halk Ekmek Fabrikası'nın şekli bozuk ya da az pişmiş ekmeklerden ürettiği yüzde 100 doğal 'Halk Çerez'ler yeni uygulama ile şehir genelindeki 420 ekmek büfesinde de satılacak.

Ankara Halk Ekmek Fabrikası'nda üretim fazlası ekmeklerin yeniden değerlendirilmesiyle üretilen altı çeşit çerez ve dört çeşit grissiniye talebin her geçen gün artması nedeniyle harekete geçen Halk Ekmek Fabrikası, ürünleri şehir genelindeki ekmek büfelerinde de satmaya başlayacak. Günlük olarak üretilmiş, taze ve temiz olan ekmeklerin israf edilmemesi için özel yöntemlerle, Halk Çerez'e dönüştüğü proje ile hem obezitenin hem de ekmek israfının önlenmesi amaçlanıyor.

Günlük 30 bin paket üretiliyor

Sade dolgulu, yer fıstığı çeşnili, acı biber çeşnili, dolgulu kakaolu, tam buğday unlu ve glütensiz olmak üzere altı çeşit Halk Çerez üretimi yapıldığını belirten Halk Ekmek Fabrikası Ar-Ge Gıda Mühendisi Nurettin Şimşek, "Ankara Halk Ekmek Fabrikası olarak şekli bozuk ya da az pişmiş ekmeklerden ürettiğimiz çerezleri Halk Ekmek Büfelerimizle halkın hizmetine sunuyoruz. Altı çeşit Halk çerez dışında atıştırmalık sade, susamlı, kepekli ve çörekotlu grissini ile çölyak hastalarımız için glütensiz kakaolu fındık kremalı çerez ve glütensiz kahvaltılık gevrek üretimi de yapıyoruz. Fabrikamız el değmeden günlük 30 bin paket atıştırmalık çerez üretim kapasitesine sahiptir. Çerezlerimiz yağda kızartılmadan fırınlanarak üretilmektedir" dedi.