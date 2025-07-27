Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Ankara'da vatandaşlar, serinlemek için park ve gölgelik alanlara sığındı.
Kuğulu Park, Güvenpark ve 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı gibi kent merkezindeki alanlarda vatandaşlar, ağaçların gölgelediği banklarda ya da kafelerde vakit geçirdi.
Sıcak havanın tadını parklarda çıkaran çocuklar ise oyun oynayarak keyifli anlar yaşadı.
Son Dakika › Güncel › Ankara'da Sıcak Hava, Parklarda Yoğunluk Yarattı - Son Dakika
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